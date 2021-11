La delincuencia no respeta y ahora fue el exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada la víctima.

De forma extraoficial se informa que el ex funcionario estatal salió de su domicilio ubicado en Guadalajara a bordo de una camioneta Lincoln y en algún momento de su recorrido fue abordado por hombres armados que se subieron a la camioneta.

Cruces Mada fue encontrado abandonado en el cruce de las calles Colina Imperial y Colina Capitolio, en la colonia Colinas de Atemajac con los pies y manos inmovilizados, con golpes en diferentes partes del cuerpo.

El exfuncionario estatal fue llevado primero a una Cruz Verde para su valoración y después a un hospital privado.

Finalmente le fue robada la camioneta y una suma de dinero que no se reveló. (Por José Luis Escamilla)