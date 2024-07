A pesar de que es uno de las más nuevos el panteón Jardín de Guadalajara es el que presenta el mayor descuido de las autoridades.

En el lugar el 80 por ciento de las tumbas registra algún tipo de robo, hay lapidas abiertas y la administración luce descuidada, y los libros llenos de polvo.

Hablan los visitantes.

“Hay mucha basura, mucha basura, así como latas de cerveza porque permiten que las personas pasen con bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas y también bandas. Hasta inclusivo a mi me todo ver también un servicio en donde aventaron ráfagas de balazos”.

“Como siempre está, la verdad. Le hace falta mantenimiento, descuidado pues. Hace como seis meses que venimos dejamos aquí hierba y eso que desmontamos y aquí sigue todavía”.

“Ah, no, no, basura donde quiera”.

La directora de Cementerios, Gloria Carranza asegura que este año han sido detenidas 16 personas por robos en el Panteón Jardín y cinco en el Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)