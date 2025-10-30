El número de víctimas por las lluvias e inundaciones ocurridas hace dos semanas en cinco estados del país aumentó a 82 personas fallecidas y 17 no localizadas.

Veracruz concentra 36 muertes, seguido de Hidalgo con 22 y Puebla con 23.

La Secretaría de Bienestar ha censado más de 103 mil viviendas afectadas mientras que 70 mil 356 damnificados ya recibieron un primer apoyo económico para iniciar reparaciones.

Las autoridades continúan las labores de asistencia en las zonas dañadas, donde persisten afectaciones por deslaves y cortes de caminos.