Asegura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que su administración sí busca a las personas desaparecidas, pero no se trata de una agenda mediática que busque la atención de los periódicos.

Señala que si bien durante el sexenio han desaparecido más de nueve mil 600 personas, más de 17 mil han sido encontradas.

Reiteró que en el 75 por ciento de los casos las personas desaparecidas no fueron víctimas de un delito.

“Durante este año hemos visto muchos casos de denuncias de desaparición que generan una marcha, o dos marchas o tres marchas, ataques, señalamientos y luego la persona desaparecida resulta que se había ido a otro lado por su voluntad. Si no entendemos esto insisto, si no tenemos claro el diagnóstico nos vamos a equivocar siempre en la receta”.

El gobernador aseguró que se ha establecido comunicación con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que tienen interés legítimo, pero no con aquellas con vínculos políticos que tienen otros intereses. (Por José Luis Escamilla)