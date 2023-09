Para evitar que el tema de la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán pudiera ser usado con fines político-electorales, se permitió su traslado a Estados Unidos, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería, tratando de afectar a México. Precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa, cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso”.

Este caso formó parte del convenio en la materia que el Gobierno de México tiene con Estados Unidos y reveló que “El Ratón” no se amparó contra esta medida, lo cual facilitó que se acelerara el proceso. (Por Arturo García Caudillo)