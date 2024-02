El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al premio Pulitzer, Tim Golden, a presentarse en la conferencia Mañanera para explicar quién lo contrató para publicar el reportaje en que lo liga con el narco.

“A mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho, además es premio mundial de periodista, dos veces, que me diga quién lo contrató, o cómo lo llamaron porque estaba parece en Israel y lo trajeron. Entonces, ¿saben qué tengo como hipótesis? Les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente, porque desde el principio hablé, desde que tomé posesión, que no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a ex presidentes”.

Por eso, dijo estar convencido de que todo fue producto de una venganza tras la decisión de la Fiscalía de hacer público que andaba tras el supuesto segundo tirador en el caso Colosio. (Por Arturo García Caudillo)