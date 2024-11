Cruz Azul amarró el liderato de la clasificación general al vencer 2-0 al Santos con goles de Jorge Sánchez y Ángel Sepúlveda. Con la victoria la Máquina llegó a 40 puntos y nadie le puede quitar el primer lugar, ahora va por el récord de puntos. El entrenador Martín Anselmi dijo que no se guardará nada para el cierre del Torneo y que seguirá compitiendo con sus mejores jugadores.

“No porque al final es un mito eso de guardar jugadores, porque el jugador si no compite se desentrena iremos partido a partido obviamente si hay algún tipo de riesgo en un jugador si se le puede cuidar pero nuestra intención es seguir compitiendo mas allá de tener asegura ser los superlíderes seguir compitiendo como hasta ahora”

Por cierto que, al finalizar el encuentro la alcaldía Benito Juárez anunció la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes y de la Plaza México debido a la organización de dos eventos masivos a la misma hora en ambos inmuebles en los que se incumplieron los protocolos de protección civil.

Por su parte, el San Luis mantiene su buen paso al vencer 2-0 a Puebla en el Alfonso Lastras con goles de Sebastien Salles-Lamonge y Yan Phillip. El cuadro potosino se ubica en el quinto lugar de la tabla general.

El León no aprovechó una ventaja de 2-0 y empató a dos goles con Toluca en el estadio Nemesio Díez; Paulinhó marcó los tantos de los Choriceros, que terminaron con diez por expulsión de Bruno Méndez. Mientras que Stiven Mendoza y José Alvarado marcaron por los Panzas Verdes.

Mientras que, Pachuca no tuvo piedad del Necaxa y lo goleo por 6-2 en el estadio Hidalgo, con triplete de Salomón Rondón, más tantos de Oussama Idrissi, Javier la “Chofis” López y “Ponchito” González. Por el equipo de Aguascalientes descontó con un doblete. Diber Cambindo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)