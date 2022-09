Contrario a lo declarado por los familiares de Miguel Alejandro Soto, el estudiante de la UdeG desaparecido, de que no haya avances en las investigaciones, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, asegura que se tienen líneas de investigación diversas y que no se puede estar revelando información que pueda poner en riesgo la carpeta de investigación.

Señala que se investiga el contexto personal y familiar de la víctima para fortalecer las indagatorias.

“Todo el contexto que rodea al propio desaparecido, incluso a veces la cuestión laboral, la cuestión familiar se tiene que analizar a manera de contexto, no con la intención de criminalizar pero es parte de las investigaciones para que esto nos vaya marcando una ruta”.

Aunque se le cuestionó de distintas maneras, el fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, no precisó si los agresores del estudiante desaparecido iban con la intención de robar en su casa y después se lo llevaron, o si desde un principio la posible intención fue sacarlo privado de la libertad. (Por José Luis Escamilla)