El cantante Julión Álvarez aseguró que la gira que realiza con Alfredo Olivas titulada “Prófugos del Anexo” aún no ha terminado, por lo que pide a su público paciencia para que las agendas de ambos artistas puedan empatar y programar más conciertos:

“Le pedimos a la gente que no se deje engañar, Guadalajara, esperamos que, ahorita el tiempo de aguas no nos dejó presentar porque era muy riesgoso el hacer un evento y no quisimos tomar ese riesgo, entonces ya nada más esperamos a que haya un espacio, con un cierto plazo para sacar publicidad y estaremos ahí si Dios lo permite y el público todavía nos espera”.

Julión Álvarez ya planea lo que será su regreso a Estados Unidos para realizar una gira, luego de 8 años de ausencia y librar una batalla legar con autoridades de dicho país. (Por Katia Plascencia Muciño)