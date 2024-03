En abierto reclamo a las autoridades tanto electorales como judiciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que están tratando de callarlo para que no intervenga en el proceso electoral.

“Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo, de una señora de la que tampoco puedo hablar, que yo borre unos tuiteres pasados. Todo lo voy a hacer, ¿eh? Voy a cumplir todo. Incluso todavía están por notificarne, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección, fíjense por dónde van”.

Sin embargo, no dijo quién o quiénes le hicieron la advertencia, pero sí especuló con la teoría de que se está preparando un fraude a través de un golpe de Estado técnico. (Por Arturo García Caudillo)