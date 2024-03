A seis meses de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que no dejará pendientes en materia fiscal, y que el adeudo de Grupo Salinas quedará liquidado en este periodo.

“No hay ningún problema, todos están pagando, hay algunos juicios, no muchos, en proceso. Este caso que mencionaba esta en los juzgados, que son impuestos no pagados y litigados desde la época del presidente Fox, yo espero que ya los magistrados, porque ni modo que no van a poder en seis meses resolver”.

Y en el caso de la disputa con la minera estadounidense Vulcan, por la extracción de material para la construcción, lo cual ha causado daño ecológico a la zona costera en Quintana Roo, dice el Ejecutivo que quedará resuelto en los próximos días. (Por Arturo García Caudillo)