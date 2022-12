El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dijo hoy que se debe eliminar el Tabu de que los argentinos no saben ganar luego de las criticas que se llevaron tras el triunfo del viernes ante Países Bajos.

“Creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto, nosotros sabemos perder y sabemos ganar, perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos. Yo no compro esa de que no sabemos ganar esto tenemos que sacarlo, desterrarlo porque un poco de orgullo tenemos que tener y lo tenemos, el partido se jugó como se tenía que jugarse, nada más y todo queda cuando el árbitro pita el final ni más ni menos, hay que desterrar un poquito ese tema de que no sabemos ni ganar ni perder porque sinceramente creo que eso está alejado d ela realidad de lo que somos como equipo y como representamos a este país”.

Argentina y Croacia se enfrentarán mañana a la una de la tarde en el estadio Lusail, en la primera semifinal de esta Copa del Mundo que será dirigida por el árbitro italiano Daniele Orsato.

Por su parte, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, dijo que su equipo está tranquilo de cara al juego de mañana donde la presión de ganar es para el equipo sudamericano.

“Estaremos compitiendo en un partido fuerte, que es crucial. Sé que en Argentina tienen mas presión que nosotros”. “Messi está en muy buena forma, efectivo, dando asistencias y su Selección es muy fuerte”. “Lo de la gente es un obstáculo para nosotros, habrá muchos argentinos y para nosotros no muchos aficionados, pero vamos a estar bien”, indicó.

(Por Manuel Trujillo Soriano)