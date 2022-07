Presume la Secretaría de Seguridad que durante los últimos tres años de la presente administración estatal han sido asegurados 215 vehículos que se encontraban participando en arrancones clandestinos, además de más de mil 800 motocicletas por el mismo motivo.

La dependencia estatal señala que no todos los vehículos detectados en esta práctica ilegal son llevados al corralón pero sí han sido merecedores de casi tres mil cédulas de infracción por diferentes motivos como circular a exceso de velocidad, no portar placas o no contar con los documentos requeridos.

La policía vial señala que los ciudadanos pueden reportar arrancones llamando a los teléfonos 911 y al 800 999 1980. (Por José Luis Escamilla)