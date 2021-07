Automovilistas que todos los días circulan por el periférico han denunciado a Notisistema que durante las lluvias de esta temporada han aparecido severos encharcamientos que otros años no ocurrían, preguntándose si algo tienen que ver las obras de construcción del peribus.

Por ejemplo, durante la tormenta nocturna del domingo varios de estos encharcamientos ocurrieron en el tramo comprendido entre Adolph Horn y 8 de Julio, así como a la altura de Colón, del Tutelar y de avenida Guadalupe.

Sin embargo, para la presidenta municipal interina de San Pedro Tlaquepaque Betsabé Almaguer los encharcamientos no son nuevos.

“No, es exactamente igual que siempre. En esa zona han existido antes de esta cuestión por la que me estás preguntando y no tenemos ningún reporte de que haya sido por esa situación. Pues son obras que tenemos que realizar ahí desde hace mucho tiempo y tienen que ver con algunas cuestiones de infraestructura que tiene que hacer el gobierno del estado en esa área.”

A decir de la presidenta municipal interina de Tlaquepaque, los encharcamientos ocurren en los acotamientos, pero se pudo comprobar que el agua se estanca de manera importante cuando menos en el primero y segundo carril de circulación.

(José Luis Escamilla)