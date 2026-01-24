La Fiscalía de Michoacán realizó 21 cateos en el municipio de Apatzingán, en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido el 23 de enero.

Las autoridades aseguraron presunta metanfetamina, marihuana, cartuchos y equipos de radiocomunicación.

“El Botox” es considerado objetivo prioritario por su presunta participación en extorsiones a productores de limón y su posible vínculo con el homicidio del dirigente, Bernardo Bravo.