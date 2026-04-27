Fuerzas federales aseguraron una embarcación menor, detuvieron a seis personas de Ecuador y Guatemala, que transportaban 18 bultos con más de 900 kilos de cocaína, al noroeste de Puerto Chiapas.

Esta acción se efectuó tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, se ordenó el despliegue de unidades y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.