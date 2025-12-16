La Fiscalía General de la República en Jalisco informó el aseguramiento de hidrocarburo ilegal y la localización de tomas clandestinas en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

En el primer municipio, elementos de la Guardia Nacional detectaron dos inmuebles sobre la carretera Guadalajara–Colima, de donde emanaba olor a combustible; tras un cateo se aseguraron 116 bidones con mil 979 litros de hidrocarburo.

En Zapopan, personal de Seguridad Física de Pemex reportó dos tomas clandestinas en el poliducto Salamanca–Guadalajara, dentro del Parque Industrial San José del Astillero.

No hubo personas detenidas y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)