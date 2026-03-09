Autoridades federales y estatales realizaron una nueva inspección en el Penal de Puerto Vallarta, donde aseguraron diversos objetos prohibidos y trasladaron a seis internos considerados de alta peligrosidad al complejo penitenciario de Puente Grande.

El operativo se llevó a cabo con la participación de más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina y policías estatales.

Durante la revisión se decomisaron mariguana, medicamentos, puntas metálicas, herramientas, encendedores, micrófonos y extensiones eléctricas.

La intervención ocurre semanas después de la fuga de 23 reos y meses después de otra revisión en el penal, tras un incendio en el área de talleres que dejó dos internos fallecidos.