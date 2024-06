Asegura el secretario de Transporte, Diego Monraz, que no habrá aumento en la tarifa del transporte público a finales de esta administración, como de especulo en las campañas electorales.

Indica que funciona el programa de subsidio a la tarifa del transporte.

“Nosotros tenemos un programa de apoyo a los usuarios del transporte público que está vigente, que está presupuestado y no hay ningún motivo para que alguien esté pensando en el aumento a la tarifa, no en esta administración y lo que tiene que ver con este año. En las campañas y las elecciones oímos muchas cosas extrañas como esas. No hay fundamento económico, ni, social, ni presupuestal para tener temor a eso”.

Recuerda que el subsidio al transporte está en la ley desde hace dos años. (Por Claudia Manuela Pérez)