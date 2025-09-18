Una adolescente de aproximadamente 17 años fue localizada muerta este jueves al interior de una vivienda en la colonia San José del Tajo, en Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con reportes al 911, vecinos escucharon varias detonaciones y posteriormente vieron a la joven tirada dentro del domicilio. Elementos de seguridad acudieron a la calle Fresno, donde confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Paramédicos municipales confirmaron su fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía de Jalisco inició investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, aunque hasta el momento no se ha establecido una línea clara sobre el móvil del crimen. (Por Edgar Flores Maciel)