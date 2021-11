El cadáver de un hombre con varias heridas de bala fue encontrado la mañana de este lunes en calles de la colonia Morelos del municipio de Guadalajara.

Vecinos de las calles Milano y Mirlo reportaron que por la madrugada se escucharon varios disparos de arma de fuego y el sonido de un carro que arrancó a velocidad, sin embargo no observaron nada cuando se asomaron por la ventana.

“Así es, bueno, donde se tiene el cuerpo hay alrededor de ocho casquillos de arma corta y en este cruce tenemos aproximadamente cinco. Entrevistándonos con vecinos nos hacen referencia que por la madrugada se escucharon detonaciones, más se asoman y no avistan nada, no hacen reporte y ahorita que se está verificando el servicio de hace el hallazgo de esos casquillos”.

El fallecido aparenta aproximadamente 33 años y presenta impactos de bala en la cabeza, la espalda y los brazos.

Nadie reconoció al fallecido como vecino del lugar. (Por José Luis Escamilla)