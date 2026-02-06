El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no ha sido cerrado y se esperan más detenciones, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“No es una investigación cerrada, nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán para continuar avanzando. Entonces, el compromiso es ese, que siga habiendo detenciones. Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación”.

Por tal motivo, Harfuch se reunirá este mediodía con la viuda de Carlos Manzo, y actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. (Por Arturo García Caudillo)