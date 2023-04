El asesinato de Leonardo Hurtado Santillán de 18 años ocurrido el pasado 22 de marzo es apenas uno de tantos crímenes que todos los días ocurren en la delegación de Santa Cruz Del Valle del municipio de El Salto.

La señora Martha Alicia Santillán acusa que además de contar con una pobre vigilancia policial, el alumbrado público es inexistente.

“Que volteen aquí a la colonia Santa Rosa Del Valle, municipio de El Salto Jalisco donde no hay vigilancia policiaca. Aquí el que paga tiene derecho a que una patrulla esté afuera de su local y esté vigilando para que no lleguen y los asalten. Después de eso se van y ya no los vemos. No hay vigilancia. Están matando a nuestros hijos aquí”.

El esposo de la señora Martha Alicia murió hace 15 años y solo le quedaba su hijo Leonardo.

Ahora peleará por más vigilancia para que ninguna otra familia de Santa Rosa del Valle pasé por lo mismo. (Por José Luis Escamilla)