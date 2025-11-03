En el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, participaron más de dos personas relacionadas al crimen organizado, asegura el Fiscal General de Michoacán, Carlos Piña, al identificar a Víctor Manuel Ubaldo Vidales de 17 años como el autor material.
“Los avances de los actos de investigación e inteligencia, nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”.
El fiscal de Michoacán confirma que el menor de edad era originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. Reitera que el crimen de Carlos Manzo, no quedará impune. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Asesino de Carlos Manzo no actuó solo: Fiscalía
En el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, participaron más de dos personas relacionadas al crimen organizado, asegura el Fiscal General de Michoacán, Carlos Piña, al identificar a Víctor Manuel Ubaldo Vidales de 17 años como el autor material.