Los aspirantes a licenciaturas de la UdeG que actualmente tengan Covid no deben acudir a presentar el examen de admisión para evitar contagiar a los demás, pero tienen que notificar de su condición al centro universitario donde hicieron trámites para que se revise su caso y se determine qué pasará con su examen, indicó el jefe de la Unidad de Admisión de la Coordinación General de Control Escolar, Pablo Quiroz.

“Si tiene la prueba, pues no va, pero hacer de conocimiento al centro universitario antes del examen. Les manda un correo, todos los aspirantes conocen y están en comunicación con el centro universitario, tienen su correo institucional, ahí les pueden mandar la información”.

Respecto a los estudiantes que tengan síntomas o sospechas de Covid indicó que serán revisados previo a ingresar a la sede del examen y se determinará si pueden realizar la prueba o no, pero recordó que en las aulas se implementarán todas las medidas de bioseguridad, como aplicación de gel, medición de la temperatura y desinfección antes y después de que realicen la prueba. (Por Aníbal Vivar Galván)