Los Astros de Jalisco llegaron a 14 victorias en igual número de encuentros en el CIBACOPA por lo cual se mantiene como líder invicto al vencer 103 por 95 a los Frayles de Guasave en un gran juego celebrado en el Gimnasio “Luis Estrada Medina” de Guasave, Sinaloa.

Cabe mencionar que el equipo de baloncesto tapatío firma el mejor arranque de temporada de toda la historia, alcanzando las 14 victorias consecutivas.

El conjunto que comanda el español Iván Déniz se impuso ante estas marcas: Astros de Jalisco 2025, 13-1. Rayos de Hermosillo 2014, 8-1. Rayos de Hermosillo 2012, 8-1.

Astros de consolida como equipo histórico dentro de la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA. (Por Martín Navarro Vásquez)