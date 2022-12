México ganó, pero no le alcanzó y queda eliminado del Mundial de Qatar pese a vencer por 2-1 a Araba Saudita con tanto de Henri Martín y un golazo de Luis Chávez, los árabes descontaron al 95 con gol de Al-Dawsari; de esta manera, el Tri quedó eliminado por diferencia de goleo y registró su peor actuación después de 7 Copas del Mundo consecutivas en las que había logrado clasificar a octavos de final, pero en esta ocasión, no llegó ni al cuarto partido.

El entrenador Gerardo “Tata” Martino se responsabilizó del fracaso y dio por terminado su compromiso con la Federación Mexicana.

“No, no podría decirle nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos y como responsable de esto te provoca mucha tristeza y lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso que como dicen hace 7 u 8 mundiales que no se producía y no hay motivo que ahora me haga pensar que el futuro debía ser de una manera distinta, mi contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido”.

Algunos aficionados presentes en el estadio Lusail manifestaron su frustración tras la eliminación.

“La verdad es que lo dejaron todo para el último partido, si siento que lo dieron todo, nos faltó un gol, nos vamos un poco decepcionados pero con buen sabor de boca lástima que no pasamos a la siguiente ronda…¿Cómo vio el partido? Fue un partido muy diferente con mucha vocación de ataque en esta ocasión, sin embargo, como siempre no fue suficiente. Siente tristeza? Por un lado me siento satisfecho de que México terminó al menos con un triunfo, sin embargo, refleja la realidad del futbol mexicano”.

Las caras largas predominaron en el vestidor de la Selección Mexicana que de inmediato emprenderá su viaje de regreso al igual que muchos de los aficionados que cumplieron su sueño de ir a Qatar.

Este fracaso cerro lo que fue un mal año para el futbol mexicano en todas las categorías incluyendo juveniles y hasta la rama femenil al no lograr clasificar a sus respectivos mundiales ni a Juegos Olímpicos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)