Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak.

Imágenes difundidas mostraron una columna de humo elevándose sobre la sede diplomática.

Autoridades de seguridad indicaron que el ataque habría sido realizado con un dron.

El incidente ocurre tras bombardeos contra un grupo armado proiraní que dejaron dos muertos en la capital iraquí.