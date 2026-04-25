Un operativo estadounidense contra una embarcación en el Pacífico dejó dos personas muertas, en acciones vinculadas a la estrategia antidrogas.

Según autoridades militares, la nave estaba asociada a rutas de narcotráfico; sin embargo, no se han presentado pruebas, lo que genera cuestionamientos.

Especialistas y organismos de derechos humanos advierten que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al señalar que las operaciones habrían tenido como objetivo a civiles sin una amenaza inmediata.