Un operativo estadounidense contra una embarcación en el Pacífico dejó dos personas muertas, en acciones vinculadas a la estrategia antidrogas.
Según autoridades militares, la nave estaba asociada a rutas de narcotráfico; sin embargo, no se han presentado pruebas, lo que genera cuestionamientos.
Especialistas y organismos de derechos humanos advierten que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al señalar que las operaciones habrían tenido como objetivo a civiles sin una amenaza inmediata.
Ataque de EU contra embarcación en el Pacífico deja dos muertos
Un operativo estadounidense contra una embarcación en el Pacífico dejó dos personas muertas, en acciones vinculadas a la estrategia antidrogas.