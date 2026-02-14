Los Rojinegros del Atlas sufrieron su segunda derrota del Torneo Clausura al caer de visita a Pachuca, tres goles por uno, en el Estadio Hidalgo, al continuar la fecha 6 de la Liga MX.
Para el triunfo marcaron por los Tuzos: Oussama Idrissi 18′, Brian García 41′ y Salomón Rondón 67′; por los Zorros vía penal descontó Ponchito González.
Atlas se queda en 10 unidades y baja a la séptima posición, mientras Pachuca llega a 11 puntos en el cuarto pues de manera momentánea.
En otro juego sabatino San Luis venció 3-0 a los Gallos Blancos. (Por Martín Navarro Vásquez)
