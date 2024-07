El Guadalajara empato a un gol con el San José en la Leagues Cup pero perdió la tanda de los penales por 4-3. El entrenador del Rebaño, Fernando Gago explico porque no jugó Javier Chicharito Hernández.

“Me deja tranquilo porque el equipo también tiene esa estructura para poder seguir manteniéndose independientemente de quien juego. Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido entonces tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo”.

Por su parte, Atlas derrotó 1-0 al Dynamo de Houston con anotación de Rivaldo Lozano a 8 minutos del final, para prolongar su racha de invicto, pues en el Torneo de la Liga MX tampoco ha perdido después de 4 fechas.

En otros juegos, Puebla cayó 2-0 ante el Inter de Miami y Mazatlán fue derrotado 1-0 por el New England Revolution.

(Por Manuel Trujillo Soriano)