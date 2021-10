Con goles de Verónica Pérez de penal y Alison González, el Atlas remontó para vencer anoche de visitante 2-1 a las Xolas de Tijuana en el cierre de la fecha 11 de la Liga Femenil. Las rojinegras sumaron su segundo triunfo consecutivo para dejar atrás su mala racha, indica su entrenador, Fernando Samayoa.

“Hoy fue un partido complicado no solamente por el equipo que teníamos en frente si no por la posición en la tabla en la que nos enfrentábamos eran vital estos 3 puntos para poder nosotros seguir escalando, bueno hoy no escalamos pero nos posicionamos con más puntos y empezamos a dejar a algunos que se nos acercaban la mala racha sabíamos que iba a terminar y ahora yo creo que la confianza facilita el juego”.

En los demás encuentros celebrados ayer, Monterrey venció 3-1 a León. América hizo lo propio al imponerse 2-1 al Cruz Azul. Necaxa derrotó 2-0 a Querétaro. Atlas de visitante le pegó 2-1 a Tijuana y Juárez cayó en casa 2-1 ante el Santos Laguna.

Luego de celebradas 11 fechas, Tigres es líder invicto con 33 puntos, seguido por Monterrey con 29 y Chivas ocupa la tercera posición con 25 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)