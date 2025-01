El capitán del Atlas Aldo Rocha dijo que será muy especial enfrentar al León, el cual fue su primer equipo en la primera división, cuando los zorros el sábado se midan a la fiera en el estadio Jalisco. Señaló que se queda con las ganas de enfrentar el sábado a James Rodríguez, esto luego de que el colombiano no jugara el sábado en el estadio Jalisco cuando Atlas reciba al León.

“Sabemos que es un jugador de muchísimo nivel, jerarquía, trayectoria por donde ha jugado. Al final nos hubiera gustado enfrentarlo, pero, bueno, enfocados nosotros en nuestro trabajo, en lo que nos pide el profe y seguir mejorando para darle una alegría ahora a nuestra gente desde el local este fin de semana”.

Por otro lado, sobre la comparación que le hace la afición atlista en referencia a rafa Márquez y Andrés Guardado, Rocha señaló que “personalmente, no hay punto de comparación por los jugadores que son, lo que aportaron al futbol mexicano, son seleccionados y no hay necesidad de describir lo que ganaron Rafa y Guardado, al menos a “Rafa” le toco una situación más complicada del club, entonces hablando del plano personal, no me podría comparar”. (Por Martín Navarro Vásquez)