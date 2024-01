El Atlas debuta en el Clausura 2024 en el estadio Jalisco este sábado, cuando a las 21:00 hrs reciba a Xolos. Será el debut del refuerzo Raymundo Fulgencio.

Atlas buscará su primer triunfo en el nuevo torneo y a decir del técnico Beñat San José, tuvieron una buena semana de preparación.

“Creo que hemos hecho una semana importante de trabajo, de ir puliendo ciertos aspectos, ir directos a cosas que sabemos tenemos que mejorar, respecto al anterior partido, también a reforzar muchas cosas buenas que hicimos, que nos dieron durante gran parte del partido el dominio, pero queremos incidir en otros aspectos, que hemos trabajado en esta semana, he visto muy bien a los jugadores, estamos muy firmes, entrenando con mucha intensidad, con mucha concentración y la verdad que veo al equipo muy preparado para mañana, tenemos a algunos jugadores que se incorporarán respecto a las sanciones que tuvieron que cumplir la jornada pasada y eso algo muy bueno”.

A diferencia de lo que había declarado la directiva, el técnico Beñat San José, dijo que no buscará más refuerzos.

Por suspensión no podrán jugar Aldo Rocha y Brayan Trejo.

“Obviamente, tenemos algunas variantes que vamos a exponer, nuevas, regresan los jugadores que tuvimos suspendidos en la Jornada 1, la verdad es que nuestra idea ya sea de local o de visita, lo que yo quiero es que nuestro equipo se identifique en el juego, luego habrá juegos en donde podrás hacer más o menos, pero no porque nosotros no vayamos a hacer lo mismo, nuestra idea siempre será lo mismo, evidentemente de local, con La Fiel apoyándonos en el Jalisco, tiene ese plus”, dijo el entrenador. (Por Martín Navarro Vásquez)