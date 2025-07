El Atlas cerró entrenamientos para este viernes debutar en el Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX. En esta fecha 1 visita al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, por lo cual este jueves el equipo hará el viaje para concentrarse y quedar listos para el juego.

El atacante paraguayo Diego González, dice que desean sacar un buen resultado, aunque no será sencillo.

“Va a ser muy importante empezar con el pie derecho. Tenemos las condiciones para sacar los tres puntos, aunque será un partido difícil”.

Por otro lado el ex jugador de Celaya, señaló que en lo personal también va por buenas cuentas: “Primero me toca demostrar dentro de la cancha. Este torneo creo que tengo la oportunidad de volver a mostrar lo que tengo y después ya se hablará de ese tema. Primero, enfocarnos en este torneo, clasificar a Liguilla y poder pelear el torneo”. (Por Martín Navarro Vásquez)