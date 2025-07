Atlas y Cruz Azul empataron a tres goles en el estadio Jalisco; la figura del encuentro fue el delantero Ángel Sepúlveda al marcar los tres goles de la Máquina para salvar una pésima noche de su portero Kevin Mier, quien cometió dos errores para los goles de Eduardo el “Mudo” Aguirre y Matheus Doria, el otro tanto de los Rojinegros lo marcó Diego González.

Sobre los errores que cometió su arquero, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, comentó.

“Kevin que a lo mejor fue una noche de esas que algunos errores lo dejaron más expuesto, pero siempre sabiendo que tenemos el mejor arquero de la liga y que hoy lamentablemente los errores no lo dejaron en un rendimiento esperado, pero me quedo con la respuesta del resto de los compañeros a salir por él a resolver un partido que se había presentado muy incómodo para nosotros”.

Al finalizar el juego, el entrenador de los Rojinegros, Gonzalo Pineda, fue expulsado al acercarse al reclamarle al árbitro Luis Enrique Santander y por eso hablo su auxiliar, Diego De La Torre, en conferencia.

“Fue un gran partido como lo vieron desde el inicio fuimos a buscar a Cruz Azul, fuimos a buscarlo a apretar alto y logramos lo que queríamos, logramos un gol, después en otra transición pudimos anotar el segundo y al final del primer tiempo tuvimos una gran oportunidad para quizá matar este partido y con el 3-0 iba a ser diferente, después no era el plan de juego ceder tanto y quizás pareciera que nos tiramos para atrás, pero por momentos nos agobio un poco Cruz Azul esa es una realidad”.

Cruz Azul sigue sin poder ganar después de dos jornadas, al sumar igual número de empates. (Por Manuel Trujillo Soriano)