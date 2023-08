Atlas consiguió su segundo triunfo del Torneo al vencer de visitante 2-1 al Querétaro con anotaciones de Augusto Solari y Juan Manuel Zapata; por los Gallos descontó Emanuel Guluarte y fue expulsado Omar Mendoza. El técnico de los Rojinegros, Benjamín Mora, dice que el mérito de su equipo fue encontrar el gol.

“No fue el mejor partido, no fue el partido más bonito en la cuestión de estilo en lo que nosotros queremos lograr, sin embargo, hicimos cosas muy positivas venimos a jugar a una cancha sumamente difícil sobre todo en estos momentos en que Querétaro está en gran momento, tienen confianza y se hizo complicado me parece que en muchas ocasiones no encontramos nuestro juego colectivo pero encontramos el gol, lo que no habíamos encontrado en algunos otros partidos”.

Con el triunfo Atlas llegó a 9 puntos y brincó hasta el quinto lugar; Los Gallos se quedan con 7 unidades y un partido pendiente.

En los otros juegos celebrados ayer, Tigres vino de atrás para vencer por 3-2 al Santos con doblete de Juan Pablo Vigón más anotación de Oziel Herrera; por el equipo de la comarca anotaron: Emerson Rodríguez y Juan Bruneta. El entrenador de los Felinos, Robert Siboldi dijo estar contento con la reacción que tuvieron sus jugadores.

Por su parte, Toluca, con un golazo de Juan Pablo Domínguez, venció 1-0 al Monterrey en la Bombonera. (Por Manuel Trujillo Soriano)