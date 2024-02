Los Rojinegros del Atlas no pudieron contra el peor equipo del Torneo al perder de visita 2 goles por 0 con el Mazatlán en el inicio de la fecha 6 de las Liga MX.

Los goles mazatlecos fueron obra de Andrés Montaño y Brian Rubio.

“Ha sido un partido, una vez más, muy accidentado para nosotros, quisimos presionar, tener la pelota, no tuvimos tanto el balón como hubiéramos querido, se ha notado que costó, la primera mitad ha sido de tú a tú”, fue lo que dijo al final el técnico Beñat San José.

Atlas se confirma como el club más indisciplinado al ser expulsado el peruano Santamaría. “Fue una vez más, un partido muy accidentado para nosotros, buscamos ir a presionar, a tener más la pelota, no atacamos tanto como hubiéramos querido, creo que tenemos que tener un poco más el balón, cuando mejor estábamos, cuando tuvimos oportunidades, llegó la lamentable jugada de la expulsión, se cayó el equipo”, agregó el técnico español. (Por Martín Navarro Vásquez)