Los Rojinegros del Atlas no pudieron ganar al Querétaro al empatar a cero goles en el estadio Jalisco, al continuar la fecha 12 de la Liga MX.

Al final del juego la afición lanzó abucheos al equipo de los Zorros, ya que era un partido clave para la aspiración del equipo de calificar a la Liguilla, frente a uno de los peores clubes del torneo. Además el funcionamiento no fue el que se esperaba.

Con el empate Atlas llega a 18 puntos y los Gallos a 8 unidades, aún como penúltimo en la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)