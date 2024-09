Los equipos visitantes salieron airosos este viernes al iniciar la jornada 9 de la Liga MX. Por un lado, los Rojinegros del Atlas sufrieron una dura derrota este viernes al caer ante el que era peor equipo del torneo de Apertura. Los Zorros no pudieron con el Querétaro al ser derrotados un gol por cero en el estadio Jalisco y ante poco público en las tribunas, pues apenas unos 10 mil asistentes fueron testigos del descalabro.

El único gol fue obra del argentino Federico Lértora al minuto 3.

Sobre esa derrota habla el técnico de los Rojinegros el español Beñat San José. “Yo creo que efectivamente creo que si bien tuvimos la posesión y el ataque todo el partido, el equipo tuvo esa intención, es verdad que generamos ocasiones y en otros momentos por la ansiedad o ese gol tempranero, las tomas decisiones no fueron las adecuadas, un gol nos hubiera puesto en el partido, considero que es verdad que atacando todo el rato es sorprendente que no hayamos marcado, ellos han defendido muy bien, lo único que puedo decir que lo hemos hecho hasta el final, les ha tocado que nosotros no marquemos, es absolutamente injusto que no hayamos alcanzado el empate, en este partido nos faltó eso pero no la intención”. Con el triunfo Querétaro sube al lugar 14 de la clasificación con 7 puntos y deja el último sitio.

En el Estadio Cuauhtémoc el Pachuca venció 3-2 a Puebla. Los goles de los Tuzos fueron obra del venezolano Salomón Rondón y dos del colombiano Nelson Deossa. Por los camoteros descontó el charrúa Emiliano Gómez con un doblete. (Por Martín Navarro Vásquez)