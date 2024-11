Los Rojinegros del Atlas pararon en seco la gran racha de victorias del Cruz Azul al empatarle a dos goles en el juego de la penúltima fecha del Torneo de Apertura celebrado en el Estadio Jalisco.

En dos ocasiones La Máquina estuvo al frente en el marcador, con anotaciones de Alexis Gutiérrez y Rodolfo Rotondi de penal, pero por los Zorros empataron primero Eduardo Aguirre y en la recta final apareció Edgar Zaldívar con remate de cabeza para el 2-2 final.

El técnico Beñat San José dijo que Atlas merecía el triunfo y no le gustó el empate. “Nos supo a poco el empate, se dice que los empates así saben a victoria, pese a lo que representa nos sabe a poco. Hemos sido superiores ante un gran rival, es muy importante el haber metido dos goles, no tengo mucho tiempo para trabajar, creo que hemos podido meter un par de goles más”.

El punto si le sirve al Atlas en la tabla de posiciones, pues llegó a 21 puntos en el lugar 10, último en alcanzar boleto al play in. Sin embargo en la última jornada si Atlas pierde con Necaxa y León derrota a Monterrey el equipo rojinegro pierde la posición y quedaría fuera.

Por cierto que la entrada oficial en el estadio fue de 24 mil 204 aficionados una de las mejores de los últimos torneos. (Por Martín Navarro Vásquez)