Con gol de último minuto en remate de cabeza del defensa, Manuel Capasso, Atlas rescató anoche empate a dos ante Pumas en el estadio Jalisco; el otro tanto de los Rojinegros lo marcó Mateo García. Por el equipo de la UNAM anotaron Pedro Vite y Juninho, este último de penal.

El entrenador atlista, Diego Cocca, no se guardó nada de la incertidumbre por el que atraviesa su plantel con el equipo en venta.

“Hablar de una situación que estamos viviendo todos los que estamos en Atlas porque sabemos que el equipo está en venta, sabemos que en algún momento va a pasar, en algún momento se va a vender, va a venir gente nueva y es toda una incertidumbre y eso genera obviamente un poco de ruido. Después vino lo de Djuka y lógicamente que me perjudica a mi y a mi cuerpo técnico porque nosotros somos los responsables de la parte directiva. Es complicado hablar con una directiva que tiene al club en venta con el que no hay futuro. Yo estoy sentado acá por el amor que le tengo al club, lógicamente no me voy a hacer la victima porque yo cobro y vivo de esto”.

En lo deportivo el equipo ha respondido en la cancha al registrar 3 triunfos un empate y una derrota; esta empatado con Tigres y Cruz Azul al sumar diez puntos cada uno.

Por su parte, América ligó su segundo triunfo al vencer 1-0 al Monterrey con un golazo de Alejandro Zendejas. Con los Rayados debutó el serbio Djuka ex-jugador de Atlas y con las Aguilas el brasileño Raphael Veiga jugó sus primeros minutos. El entrenador de las Aguilas, André Jardine, dijo que el funcionamiento de su equipo le dejo buenas sensaciones.

En tanto que, Pachuca venció 2-0 a los Bravos de Juárez en el estadio Hidalgo con anotaciones de Salomón Rondón y de Christian Rivera.

Después de celebradas 5 fechas del Torneo de Clausura 2026, Chivas se mantiene como líder absoluto con paso perfecto al sumar 15 puntos; después aparecen Tigres, Cruz Azul y Atlas con 10 unidades cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)