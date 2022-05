Pese a la ventaja de 3-0 que consiguió en el juego de ida de semifinales, el Atlas no se confiará ante los Tigres, afirma el defensa rojinegro, Emanuel Aguilera, quien describe como deberán jugar el partido de vuelta el sábado en el estadio Universitario.

“Va a ser importante mantener la misma seriedad con la que afrontamos este partido y ir con la mentalidad de que vamos 0 a 0, no pensar en que la serie esta cerrada, si no ir con esa mentalidad de que nos tenemos que hacer fuertes defensivamente en todas la líneas, mantener esa solidez que nos caracteriza y poder competir otra final más”.

El juego de vuelta entre Tigres y Zorros será el sábado a las 20 horas; cabe que recordar, que cualquier empate en el marcador global le daría el pase a los felinos por su mejor ubicación en la tabla.

(Por Manuel Trujillo Soriano)