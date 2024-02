Los Rojinegros del Atlas se llevaron un buen empate de visita en el estadio El Volcán, al igualar a un gol con los Tigres. Incluso los Zorros, pudieron llevarse el triunfo, pero fallaron un par de ocasiones claras de gol.

El primero en anotar fue el equipo norteño con gol de André Pierre Gignac, pero después una buena obra le dio el empate a los Rojinegros gracias a Jeremy Márquez.

El técnico Beñat San José destacó la labor de su equipo y valora mucho el empate, aunque dijo que merecía mas.

“El empate me sabe a poco ya que tuvimos muchas ocasiones claras. Me frustra no haber conseguido el triunfo, pero el funcionamiento de juego fue bueno y eso lo rescató”, dijo.

Atlas llega a 9 unidades en el lugar 11 de la tabla de posiciones. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAtlas)