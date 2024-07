Atlas viajó a Ciudad Juárez para debutar mañana por la noche en el Tornero de Apertura 2024 de la Liga MX como visitante contra los Bravos, el capitán Aldo Rocha, reconoce que están en deuda con la “Fiel” y dice que su objetivo es mejorar lo realizado en los torneos anteriores.

“Con muchísimo ánimo, contentos por arrancar un nuevo torneo con nuevos objetivos y sobre todo con el convencimiento de mejorar lo que se hizo no solo en el torneo anterior, si no también en los otros que no se nos han dado los resultados que esperábamos o que pretendíamos; se siente una energía nueva, positiva y una mejora de grupo en todos los sentidos”.

Se espera que la próxima semana se integren al plantel los refuerzos Matheus Dória y Uros Djurdjevic (Djuka). La directiva rojinegra busca además a un mediocampista.

(Por Manuel Trujillo Soriano)