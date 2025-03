De cara al juego de la fecha 13 del Torneo de Clausura de la Liga MX, en el que Atlas visita al Mazatlán, uno de sus rivales directos en la tabla de Cocientes; el atacante paraguayo de los Rojinegros, Diego González, dijo que no les preocupa el que la institución deba pagar una multa si terminan en los últimos tres lugares, porque afirma que sacarán al equipo de la parte baja de la tabla.

“Yo creo que estamos preparados para este partido, sabemos de la importancia, sabemos que no podemos regalar ningún punto y creo que va a ser un partido complicado, pero siento que el grupo está preparado para sacar adelante este partido. No creo que eso juegue mucho en la cabeza porque no es una cosa que preocupe porque tenemos la capacidad y las condiciones necesarias para poder salir de esa zona”.

Diego González, aseguró que lo único que la ha faltado al Atlas es suerte para estar en una mejor posición en la tabla general, donde los Zorros ocupan el lugar 13 con 13 puntos. (Por Manuel Trujillo Soriano)