Atlas sigue sin poder ganar en el Torneo de Clausura al empatar a cero goles con los Xolos en su juego de la fecha 2 celebrado en el estadio Jalisco. Al entrenador de los Rojinegros Beñat San José le quedó dudo de si en el primer tiempo cuando el VAR no estaba funcionando un gol de su equipo debió contar.

“Sí el cuarto árbitro nos informó nada más al iniciar el partido y desconozco cuales han sido los motivos, obviamente a todos nos sorprende pero bueno así ha sido, en el vestido me decían que ha sido gol, pero nosotros siempre estamos pensando que ha sido gol, tal vez con el VAR se hubiese delimitado todo más exacto y tal vez hubiese pitado gol o no, no lo se”.

Aseguró que su directiva ya solicitó una reunión con la Comisión de Arbitraje para que les expliquen algunas cosas que no les han gustado en este arranque de torneo.

Por su parte, el campeón América sumó su segunda victoria al vencer por 2-0 al Querétaro en el estadio Azteca con anotaciones de: Richard Sánchez y Julián Quiñones, duelo en el que ya participaron los jugadores titulares de las Aguilas. El mediocampista Cristian “Chicote” Calderón entreno de cambio pero fue abucheado y el técnico André Jardine dijo que tiene respaldo total de su parte.

“Respaldo total, es un jugador que se acopló muy bien al grupo, le veo muy enfocado, tranquilo entrenando bien, nos va a aportar bastante, tiene muchas cualidades. Para mi entró bien y pese a esta circunstancia lo vi disciplinado no cometió ningún error, es tiempo de dar tiempo al tiempo, nuestra afición va a acostumbrarse y a entender que ya es jugador de América”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)