El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio dijo que su plantel titular recibió descanso el fin de semana en la liga de Honduras y que sus jugadores llegan motivados para el juego de vuelta de octavos de final de la Concachampions programado para este martes en el estadio Jalisco y que su objetivo es completar la obra y eliminar al Atlas.

“Venimos con una posibilidad importante mejor de la que imaginábamos en la previa antes de jugar de local no imaginábamos una diferencia así, entonces venimos con una cierta tranquilidad con cierta expectativa y buscaremos aprovechar el no muy buen momento que pasa Atlas para seguir generando la posible clasificación. Venimos con prudencia, con respeto, con seguridad también, es claro que no es lo mismo venir 1-0 abajo ó 0-0 ó 1-0 arriba, venimos con un margen que se se va a ir manejando de acuerdo a las situaciones del juego”

Y es que los Rojinegros llegan con una desventaja de 4-1 en el marcador global, pero su técnico, Benjamín Mora es optimista y considera que sí pueden revertirlo.

“Con toda la voluntad para que podamos hacerlo, si ellos lo pudieron hacer allá, nosotros lo podemos hacer acá y sin ningún problema lo podemos lograr, de ahí a que se logre tendremos que trabajar el partido de manera seria y de manera eficaz para que podamos hacerlo”.

En el juego de ida, el delantero colombiano de los Zorros, Julián Quiñones, decidió no participar por estar al cien, según dijo su entrenador.

(Por Manuel Trujillo Soriano)