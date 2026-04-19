Atlas logró tres puntos de oro al vencer de visita al Santos Laguna un gol por cero en la Comarca Lagunera, en el cierre de la fecha 15 de la Liga MX.

El único gol del encuentro fue obra del defensa argentino Manuel Capasso; además Camilo Vargas paró un penal, al detener el disparo de Lucas Di Yorio.

Fue un encuentro muy cerrado de escasas dos opciones de gol para cada plantel, pero los Zorros se mantienen en zona de Liguilla al llegar a 22 puntos y están en el séptimo puesto de la clasificación. Los Laguneros con 9 puntos siguen como los peores del Torneo Clausura 2026. (Por Martín Navarro Vásquez)