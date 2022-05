El entrenador de Tigres, Miguel Herrera, dijo que su equipo está listo para disputar la semifinal contra el Atlas y deseoso de demostrar que tiene con llegar a la final.

“Deseo, deseo de verdad de hacer bien las cosas porque creo que el equipo lo ha demostrado durante el Torneo, deseo de que estos chavos vuelvan a levantar una copa porque se han acostumbrado a eso, entonces ansia no, más bien deseo, un deseo grande porque reitero los muchachos lo han hecho bien y pues el ansia me parece que más si no tuviera las condiciones, pero parece que hay el equipo, se pueden dar las condiciones y hay que hacerlo, no?”.

Por el lado de los rojinegros, el delantero argentino, Julio Furch, dice que van por el bicampeonato y que no permitirán que Tigres se interponga.

“Somos conscientes del rival que vamos a enfrentar siempre es un equipo que ha estado peleando campeonato y bueno nosotros también queremos acostumbrarnos a eso a volver a pelear el campeonato, creo que para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y pelear con el que sea, así que creo que ganarle a Tigres va a ser también algo muy bueno en lo anímico para poder llegar a la final y conseguir el bicampeonato sería el sueño de todos, no?”.

El duelo será dirigido por el árbitro Marco Antonio el “Gato” Ortiz.

